Meteo Romagna, pioggia e vento: allerta gialla giovedì 27 novembre

Allerta meteo gialla per pioggia e vento in Romagna giovedì 27 novembre. Sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, sulla fascia appenninica e lungo la costa. E’ previsto mare al largo da molto mosso ad agitato e non si escludono localizzati fenomeni di erosione e inondazione marina in particolare sulla costa romagnola. Sono previste residue nevicate sulla fascia montana romagnola in esaurimento, con quota neve attorno a 800-1000 metri, con accumuli complessivi dalla giornata precedente a fine episodio attorno a 30-50 cm. Le precipitazioni previste e la eventuale fusione della neve presente al suolo, possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con livelli superiori alle soglie 1 sui bacini romagnoli.