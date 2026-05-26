Meteo Romagna, pioggia e temporali: allerta gialla mercoledì 27 maggio

Dopo l’anticipo di estate degli ultimi giorni, domani, mercoledì 27 maggio, sono previsti temporali in tutta l’Emilia-Romagna, con allerta meteo gialla. “Per la giornata di mercoledì 27 maggio - si legge nel dispositivo di allerta - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I temporali saranno più probabili ad iniziare dalle ore pomeridiane sui rilievi, per poi estendersi anche alle pianure, ed interessare particolarmente la fascia costiera in serata. Le precipitazioni previste potranno generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del reticolo minore”.

Per mercoledì 27 maggio Arpae Emilia-Romagna prevede “cielo caratterizzato da un graduale aumento della nuvolosità nel corso della mattinata, con sviluppo di temporali, localmente intensi, nel pomeriggio sui settori appenninici centro-occidentali; in serata un nuovo impulso temporalesco interesserà dapprima i settori orientali e costieri, e in seguito anche le pianure centrali”.