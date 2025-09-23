Meteo Romagna, pioggia e temporali: allerta gialla fino a mezzanotte

Pioggia e temporali: dalle 12 di oggi (martedì 23 settembre) e fino alle 24 è stata disposta l’allerta gialla. Per la giornata di martedì 23 settembre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi di forte intensità, più probabili sul settore centro-orientale con possibili effetti e danni associati. Per mercoledì 24 settembre non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento. Tuttavia si prevede ancora la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili nelle ore centrali della giornata, con possibili effetti associati occasionali”.