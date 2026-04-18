Meteo Romagna, pioggia e temporali: allerta gialla domenica 19 aprile

Pioggia e temporali, disposta l’allerta gialla in Romagna per domani, domenica 19 aprile. “Per la giornata di domenica 19 aprile - si legge nell’allerta - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi su tutto il territorio regionale. I fenomeni potranno assumere forte intensità sul settore centro-orientale della regione, in particolare sui rilievi, con possibili effetti e danni associati. Lungo la fascia collinare e montana saranno possibili occasionali fenomeni di ruscellamento, frane lungo versanti particolarmente fragili e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore”.

Per domenica 19 aprile Arpae Emilia-Romagna prevede condizioni di spiccata variabilità con possibilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, più probabili nel corso della mattina sui settori appenninici emiliani, in rapida estensione anche ai settori romagnoli dal pomeriggio. Temporaneo miglioramento dalla sera, ma con tendenza nel corso della notte ad aumento della nuvolosità a partire dalla pianura settentrionale, associata a rovesci.