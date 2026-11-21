Nuova ondata di maltempo prevista in arrivo sull’Emilia-Romagna. L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e Arpae hanno diramato un’allerta meteo gialla valida per l’intera giornata di domenica 22 novembre fino alla mezzanotte di lunedì 23 novembre). Il provvedimento riguarda quasi tutto il territorio regionale per criticità idraulica, idrogeologica e vento, lasciando in codice verde soltanto la fascia costiera (ferrarese e romagnola), la pianura ferrarese e la bassa collina e pianura romagnola. Secondo il bollettino ci saranno precipitazioni diffuse su tutta la regione: tra il mattino e il pomeriggio sono attese piogge intense, localmente anche sotto forma di rovescio temporalesco, più probabili sul settore appenninico centro-occidentale, prima di una generale attenuazione ed esaurimento in serata. A catena potrà innescarsi l’innalzamento dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, fino alla soglia di allerta 2.

Nelle aree montane non si escludono inoltre frane localizzate, ruscellamenti e rapidi ingrossamenti dei corsi d’acqua minori. Attenzione anche al vento: su tutte le aree montane soffieranno venti di burrasca moderata da sud-ovest con intensità compresa tra 62 e 74 chilometri orari, in progressiva attenuazione tra la sera e la notte. La tendenza per le successive 48 ore indica però una graduale attenuazione dei fenomeni.