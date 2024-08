Meteo Romagna, notte da caldo estremo: 26 gradi la minima in alcune aree collinari, da sabato temporali e calo delle temperature

Quella appena trascorsa è stata una notte davvero calda. Come riporta Emilia-Romagna Meteo, con 26 gradi Bologna è stata la città più calda della regione, seguita da Forlì con +25 gradi. Segnalati +25 gradi anche sulla spiaggia di Rimini e Gatteo Mare, ed a Comacchio. Valori minimi di +26/+27 gradi in alcune aree collinari. Davvero notevoli i valori minimi a +1600/1800 metri con +18 gradi.

Oggi altra giornata torrida

Per oggi Arpae Emilia-Romagna prevede sereno al mattino; nel pomeriggio, sui rilievi, probabili rovesci con possibili estensioni dei fenomeni alle pianure. Temperature massime di 36-37°C in pianura, 33-35°C sulla costa, con disagio bioclimatico.

Pioggia nel week-end

Secondo le previsioni di Arpae Emilia-Romagna, nel fine settimana il progressivo indebolimento del campo di alta pressione per la formazione di un minimo depressionario sulla Spagna determinerà un probabile peggioramento delle condizioni meteorologiche a termine periodo. Nuvolosità in aumento dalla giornata di venerdì con probabili fenomeni a carattere temporalesco nel week-end. Temperature in diminuzione sensibile dalla giornata di domenica.