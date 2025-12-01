Meteo Romagna, la neve in Appennino ha i giorni contati: temperature in rialzo

L’anticipo di inverno dei giorni scorsi si prende subito una pausa, con temperature minime in rialzo e sopra la media stagionale in tutta la Romagna. Il fenomeno inizierà già domani, martedì 2 dicembre, con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto per nubi basse e stratificate con assenza di precipitazioni. Temperature minime attorno a 6 gradi e massime comprese tra 10 e 11 gradi. Secondo Arpae Emilia-Romagna avremo qualche giorno di tempo stabile, con rischio pioggia per giovedì e venerdì. Per tutta la settimana avremo temperature pressoché stazionarie, con minime notturne tra 3 e 5 gradi e massime diurne intorno a 8-10 gradi.