Per giovedì Arpae prevede al mattino cielo molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio temporalesco, più intense lungo il crinale appenninico centro-occidentale. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio con nuova intensificazione in serata-nottata a partire dai rilievi emiliani.

Arpae evidenzia che la formazione di un minimo depressionario in area mediterranea apporterà condizioni di tempo perturbato soprattutto sabato con precipitazioni in graduale attenuazione domenica. Tempo più stabile lunedì per la rimonta di un’alta pressione. Le temperature inizialmente superiori alla norma, tenderanno a scendere sabato per poi risalire nella giornata di lunedì.