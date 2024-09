Meteo Romagna, giovedì torna la pioggia, netto calo di temperature da sabato

Una settimana con tempo instabile quella iniziata oggi, con un po’ di pioggia attesa in Romagna nella giornata di giovedì 26 settembre, quando, secondo Arpae Emilia-Romagna, “intense correnti sud-occidentali, associate al transito di una perturbazione atlantica apporteranno condizioni di tempo instabile con piogge più probabili e consistenti lungo il crinale appenninico centro-occidentale, poi già nel corso della giornata di venerdì tendenza a miglioramento”. Temperature inizialmente in aumento, con valori superiori alla norma nei valori minimi, poi dalla giornata di sabato in netto calo”