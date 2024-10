Meteo Romagna, giovedì 3 ottobre piogge intense: allerta arancione per piene dei fiumi, frane e temporali

Giovedì allerta arancione per piene dei fiumi, frane e temporali nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. “Nella giornata di giovedì 3 ottobre - si legge nella nota della Protezione Civile - sono previste dalla mattina precipitazioni diffuse e localmente intense, anche a carattere di rovescio temporalesco su tutta la regione. I fenomeni risulteranno in ulteriore intensificazione dalle ore pomeridiane, in particolare sulle aree appenniniche centro-orientali e sulla pianura romagnola. Le precipitazioni previste potranno generare, in particolare nell’appennino centro-orientale, fenomeni di ruscellamento sui versanti, fenomeni franosi, favoriti da condizioni di saturazione dei suoli abbastanza elevate. Si prevedono rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d’acqua del settore centro-orientale che nella serata potranno raggiungere le soglie 2 sugli affluenti di destra di Reno ed i bacini romagnoli”.