Previsioni meteo per domenica 22 dicembre in Emilia-Romagna. Arpae Emilia-Romagna prevede cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità, localmente più compatta e associata a deboli rovesci sulle aree in prossimità del Po e dei rilievi; localmente i fenomeni potranno essere anche a carattere nevoso sopra i 700 metri e non si esclude la possibilità di sporadici episodi di nevischio sulla pianura; al mattino e nelle ore serali visibilità ridotta per foschie dense e nebbie sulle aree in prossimità del Po e sulla costa.

Temperature minime comprese tra -3 e -1 gradi sulle aree di pianura, di qualche grado superiore nei principali centri urbani; massime senza variazioni di rilievo, comprese tra i 5 gradi sulla pianura occidentale e gli 11 gradi sulla fascia costiera; al mattino e durante le ore notturne formazione di gelate sulla pianura e nelle aree vallive.