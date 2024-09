Meteo Romagna, da venerdì brusco calo delle temperature, possibile l’arrivo della neve sull’Appennino

Dopo una calda (e interminabile...) estate, è in arrivo una netta variazione delle temperature. Come riporta Emilia-Romagna Meteo, “un netto cambio di circolazione è infatti atteso venerdì con una brusca diminuzione delle temperature che decreterà ufficialmente la classica rottura dell’estate. Questo sarà dovuto ad una discesa di aria polare marittima direttamente dalla Groenlandia che ci farà assaggiare un clima atipico per settembre, più somigliante alla metà di ottobre, solo per 24/36 ore, per poi tornare gradualmente a valori sempre sotto media ma in maniera meno pronunciata.

Al momento non si può ancora scendere nei dettagli sia per quanto riguarda le precipitazioni che per le temperature ma si può già affermare che nella giornata di venerdì 13 potremmo faticare a salire sopra i +18/+19°C su diverse aree di pianura e, in caso di precipitazioni, scendere anche sotto i +15°C. Al momento, pensate un po’, alcuni modelli vedono i primi fiocchi di neve sulle vette più alte del nostro Appennino. Periodi stabili e caldini torneranno sicuramente più avanti, ma non nell’immediato”.