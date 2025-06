Meteo Romagna, da sabato 5 luglio temporali e temperature in calo

Una settimana tipicamente estiva almeno fino a venerdì, poi sabato 5 e domenica 6 luglio con temporali e temperature in calo in Emilia-Romagna. Il bollettino di Arpae: “Nella prima parte del periodo ancora bel tempo in pianura con formazioni cumuliformi sui rilievi che potranno dar luogo a rovesci e/o temporali nelle ore pomeridiane. Sabato e domenica, l’arrivo di una saccatura atlantica determinerà precipitazioni a prevalente carattere temporalesco che interesseranno, nei diversi periodi delle due giornate, l’intero territorio regionale. Temperature quasi stazionarie ad inizio periodo, in diminuzione da sabato”.