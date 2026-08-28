Meteo Romagna, caldo umido e la polvere del Sahara sul cielo: “Sarà così fino a sabato pomeriggio”

Cesena
  • 28 agosto 2026
La foto postata sui social dal meteorologo Pierluigi Randi
La foto postata sui social dal meteorologo Pierluigi Randi

Caldo umido e la polvere del Sahara sopra le nostre teste. Come previsto il picco di fine agosto è arrivato oggi e il meteorologo Pierluigi Randi chiarisce la situazione di queste ultime ore: “ Cielo lattiginoso? Bianchiccio? Sole “malato” (si diceva una volta)? Sì, c’è qualche passaggio di nubi alte e sottili, ma il principale responsabile è il polverume desertico che affluisce sulle nostre teste provenendo dal Nord Africa (immagine dal servizio Copernicus), associato alla 64759esima rimonta anticiclonica sub-tropicale, corredata di avvezione di aria rovente, di questa disgraziata stagione. Le temperature dell’aria non toccano gli estremi delle passate settimane, ma le temperature di rugiada superano su molte aree della Romagna i 25°C (indici di calore over 40°C, rete E-R Meteo), il che equivale a sudare anche solo facendo gli “incroci obbligati” della Settimana Enigmistica seduti in poltrona. Il suddetto zozzume ci farà compagnia almeno fino al pomeriggio di sabato”.

Massime stabilmente oltre i 30 gradi

Per oggi, venerdì 28 agosto, Arpae Emilia Romagna prevede temperature in ulteriore aumento con massime fino a 36/37 gradi sulla pianura centro-orientale e tra 32 e 35 gradi sulle rimanenti aree.

Per domani, sabato 29 agosto, cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte. Temperature in aumento sul settore centro-orientale con valori compresi tra 21 gradi del piacentino e 26/28 gradi della pedecollina romagnola. Massime in lieve flessione sulla pianura centrale, comprese tra 32 e 35 gradi.

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