Meteo Romagna, allerta gialla per temporali mercoledì 7 maggio

Allerta gialla per temporali in tutta la Romagna anche mercoledì 7 maggio. Nella giornata di mercoledì 7 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale della regione durante le ore centrali della giornata ed in attenuazione serale. Nelle zone montane/collinari interessate dai temporali non si escludono occasionali ruscellamenti e fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.