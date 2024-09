Messa in sicurezza della facoltà di Psicologia a Cesena: arrivano i ponteggi

Una soluzione temporanea tesa a mettere in sicurezza l’intera area quotidianamente frequentata da studenti, insegnanti e da tutti coloro che si recano in stazione. A seguito del distacco, nel 2022, di calcinacci dall’edificio comunale di piazza Aldo Moro 80 utilizzato da Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, l’Amministrazione comunale ha provveduto a mettere in sicurezza l’intera area, recintando con transenne, e ad effettuare accertamenti con lo scopo di eseguire un efficace intervento di ripristino.

A questo proposito, l’Università di Bologna, concessionario dell’edificio, ha conferito a uno studio di ingegneria un incarico per l’espletamento di un’indagine strutturale che ha evidenziato la presenza di ulteriori elementi di degrado del calcestruzzo con stato di ossidazione delle armature negli sbalzi. Per fare fronte a questa situazione e con lo scopo di garantire stabilità all’edificio, Comune e Università hanno previsto la realizzazione di un ponteggio temporaneo capace di assorbire e contrastare i carichi statici e di garantire una piena fruizione dell’edificio senza alcuna interruzione dell’attività didattica.

“Essendo il fabbricato utilizzato a fini didattici nei piani sovrastanti lo sbalzo – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – d’intesa con l’Alma Mater di Bologna si è provveduto ad individuare una soluzione immediata tesa a garantire piena sicurezza a tutti coloro che utilizzano questi spazi. Per questa ragione, a seguito di quanto emerso dalle indagini precedentemente esposte che hanno attestato che le strutture di calcestruzzo, pur non presentando lesioni, sono coinvolte da fenomeni di ossidazione delle armature, si procederà con la realizzazione di un ponteggio temporaneo capace di assorbire e contrastare i carichi statici. Al contempo – prosegue l’Assessore – questa azione ci consentirà inoltre di ampliare le indagini e redigere il progetto per il risanamento e protezione delle strutture per ripristinare la capacità portante della struttura”. Una volta terminati i lavori di realizzazione della nuova sede di Psicologia, all’ex Zuccherificio, e completato il trasferimento degli spazi (aule e laboratori), si procederà dunque con ulteriori opere strutturali.

Il ponteggio, avendo la prerogativa di fornire l’azione di “sostegno” alla sovrastruttura e trasmettere i carichi al suolo, sarà costituito da una struttura “tubo giunto” spiccata da un supporto adeguato per la distribuzione dei carichi; per tale funzione si è ipotizzato di realizzare sulla pavimentazione esistente un cordolo in cemento armato di facile rimozione allo smontaggio della struttura.