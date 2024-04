Mercato Saraceno, terminati i lavori al guado di Piaia

Risolta la criticità del collegamento viario dell’area rurale in località Piaia, posta oltre il fiume Savio e non più raggiungibile dopo che il precedente guado venne travolto da una piena del fiume. L’intervento è stato realizzato grazie a contributi regionali per circa 180 mila euro e 90 mila euro circa di risorse comunali, per un importo complessivo di 270 mila euro. Complesso l’iter di autorizzazione, che ha richiesto l’approvazione in Consiglio comunale di una variante specifica allo strumento urbanistico vigente, stante la necessità di collocare l’opera in una posizione diversa e più consona dal punto di vista della sicurezza idraulica. Anche la fase di realizzazione è stata resa più complessa dagli eventi alluvionali del maggio 2023; si è resa infatti necessaria una variante progettuale che ha comportato un incremento dei costi dell’appalto. Sono state così assorbite e utilizzate le risorse che nel quadro economico erano destinate alla sistemazione della strada di accesso, che faceva parte di un secondo stralcio dei lavori e per la quale si provvederà con un intervento successivo. Complessivamente, quindi, l’importo dell’opera è rimasto entro le risorse disponibili di 270 mila euro.