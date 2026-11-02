Mercato Saraceno, scatta il piano cantieri tra centro e frazioni: tutte le modifiche alla viabilità

Nuovi cantieri in arrivo tra centro e frazioni a Mercato Saraceno, con modifiche alla viabilità che comporteranno alcune limitazioni al traffico nelle prossime settimane.

Nel centro storico, via Saffi rimarrà completamente chiusa al transito dalle 7 di mercoledì 4 novembre alle 18 di giovedì 5 per la sostituzione della griglia di raccolta delle acque piovane, con passaggio consentito ai soli mezzi di soccorso.

Novità rilevanti interessano anche Monte Castello, dove da lunedì scatta il senso unico permanente in via 1° Maggio e in via Borgo Osteria, accompagnato dalla riorganizzazione delle soste e da una nuova segnaletica. Per ultimare le strisce stradali dopo le recenti asfaltature, lunedì 2 e martedì 3 novembre vige il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati in via 1° Maggio, via Papa Leone XIII e via Aldo Capitini. Inoltre, sempre a Monte Castello prende il via il cantiere di consolidamento su via Savio, che fino al 29 gennaio 2027 vedrà l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri.

A Monte Iottone prosegue invece il piano di ripristino dei danni legati all’alluvione del 2023. Terminato l’intervento a Bacciolino su via Romagna, le lavorazioni si spostano su via Bareto e via Falconara per la stesa del nuovo asfalto. Da martedì 3 a mercoledì 18 novembre, nella fascia oraria dalle 7 alle 16.30, le due arterie saranno interessate da chiusure alternate lungo il tratto compreso tra la località Taibo e l’incrocio con Ciola, garantendo comunque il transito allo scuolabus e ai mezzi di soccorso.

L’amministrazione comunale, con il sindaco Monica Rossi e l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Giovannini, ha sottolineato come i disagi siano inevitabili a fronte di una fase intensa di cantieri che proseguirà anche nei prossimi anni, anticipando che gli interventi di asfaltatura si fermeranno a breve per la pausa invernale prima di riprendere in primavera.