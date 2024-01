Mercato Saraceno. Sanità, inaugurato il nuovo Cau

MERCATO SARACENO. Alla presenza della sindaca Monica Rossi ,dell’assessora Giulia Paci , della direttrice di Distretto Valle Savio Paola Ceccarelli, del direttore di cure primarie De Carolis Stefano, infermieri e medici della Casa della Comunità e del servizio, è stato inaugurato oggi il nuovo CAU (Centro assistenza e urgenza) di Mercato Saraceno. La struttura in questo modo guadagnerà di personale infermieristico specializzato che affiancherà il personale medico che già operava al punto di primo intervento.

«Un traguardo importante», spiegano Rossi e Paci, «per il Comune di Mercato Saraceno ma anche per tutta la vallata per garantire i necessari servizi di prossimità. I CAU, infatti, strutture territoriali destinate alla gestione delle urgenze sanitarie a bassa complessità clinico assistenziale che garantiscono, oltre alle prestazioni erogate dalla continuità assistenziale, prestazioni non complesse (codici bianchi e verdi) attualmente erogate nei Punti di Primo Intervento e nei Pronto Soccorso. Abbiamo lavorato tanto affinché il nostro servizio di primo intervento non venisse chiuso e ora grazie all’Ausl Romagna restituiamo ai cittadini un servizio migliorato». Il CAU sarà attivo sette giorni su sette h 24. A Mercato Saraceno l’apertura corrisponderà con l’avviamento del servizio aggiuntivo di visite specializzate dal pneumologo che andrà ad aggiungersi a otorinolaringoiatria e oculistica e cardiologia.