Mercato Saraceno, picchia il vicino di casa a bastonate per costringerlo a scusarsi

Violenta aggressione in un condominio di Mercato Saraceno, dove nei giorni scorsi un 41enne di origine macedone è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Borello con le accuse di lesioni personali aggravate e violenza privata. A far scattare l’intervento dei militari, allertati tramite la centrale d’emergenza, è stata la segnalazione di una lite degenerata tra vicini di casa, da tempo in contrasto per pregressi dissidi personali.

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno trovato l’aggredito sul pianerottolo di casa con vistose perdite ematiche e diverse fratture riportate al volto, al costato e a un ginocchio. L’aggressore, rintracciato poco dopo nel garage del palazzo con i vestiti ancora sporchi di sangue, aveva colpito ripetutamente la vittima con un bastone di legno nel tentativo di costringerla a chiedergli scusa. La ricostruzione dei fatti, confermata anche dalle immagini di un sistema di videosorveglianza, ha permesso il recupero dell’arma. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso, mentre l’aggressore è stato trasferito nel carcere di Forlì; a seguito dell’udienza di convalida, il Giudice ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.