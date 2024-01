Mercato Saraceno. Lunedì riapre la piscina comunale

“L’attesa è finalmente giunta al termine: l’Amministrazione Comunale di Mercato Saraceno insieme alla S.S.D. Body Art, orgogliosi gestori dell’Impianto Sportivo, sono lieti di annunciare la tanto attesa riapertura della piscina comunale, prevista per il prossimo lunedì, 8 gennaio 2024”. L’annuncio arriva dalla Body Art. “Dopo un periodo di chiusura, la piscina riaprirà le sue porte per offrire un ambiente di aggregazione, divertimento e benessere per tutta la comunità”. Definita “la Piscina della valle del Savio”, questo luogo “si conferma come un polo di incontro per famiglie, giovani e anziani desiderosi di unire l’attività fisica al relax”.

Le iscrizioni sono già aperte per tutte le attività offerte, dalle sessioni di nuoto libero ai corsi specifici pensati per ogni fascia d’età, dall’Acquadolce, ginnastica del benessere, ai programmi dedicati a futuri genitori come il Prémaman. Sarà inoltre possibile partecipare ad attività come l’Hidrobike e l’Acqua Circuit per gli appassionati di fitness in acqua.

L’orario di apertura dell’impianto sarà esteso, con la possibilità di usufruire dei servizi dal lunedì al sabato, sia di mattina che di sera, per garantire a tutti la possibilità di partecipare alle attività proposte. Per maggiori dettagli su orari e programmi è possibile consultare il sito ufficiale www.bodyartvillage.it o contattare il numero 0547.90161.