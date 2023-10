Mercato Saraceno, lavori al centro sportivo ormai finiti ma spunta un imprevisto sul fondo della piscina

È spuntato un imprevisto in fondo alla piscina nel Centro sportivo comunale in via Sandro Pertini, sottoposto a grossi lavori di ammodernamento e ampliamento, ormai conclusi. Quando la vasca natatoria grande è stata svuotata, si è accertato uno stato avanzato di degrado del telo di impermeabilizzazione, la cui posa risale a una ventina di anni fa. Oltre all’usura, si sono riscontrate cavillature diffuse su tutta la superficie, che sono causa di infiltrazioni di acqua sul fondo della vasca.

L’allargamento della palestra è ormai ultimato e quindi si conta di riprendere a breve l’attività anche nell’area delle piscine. Ma, visto il problema venuto alla luce nella vasca, occorre realizzare un intervento inizialmente non previsto: il rifacimento dell’impermeabilizzazione. Così, nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale di Mercato Saraceno ha affidato alla ditta “Idea Srl” di San Piero in Bagno la posa di nuovo telo in pvc dello spessore di 1,8 millimetri. Si procederà inoltre a sostituire completamente guarnizioni e flange esistenti, a impermeabilizzare il canale bordo sfioro e a rifare i segna-corsie. Il costo complessivo ammonta a 43.432 euro.

I lavori di riqualificazione del Centro sportivo comunale sono stati consegnati lo scorso maggio al raggruppamento di imprese formato dalla Cear di Ravenna e dal Coir di Cesena. Il termine stabilito per concluderli è il prossimo 3 novembre e la spesa è di 713.720 euro. A cui si aggiunge ora questa integrazione da oltre 40mila euro per l’impermeabilizzazione della piscina, di cui si occuperà un’altra impresa.