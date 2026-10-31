Mercato Saraceno, incidente in E45: chiusa una carreggiata

Sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Cesena a Mercato Saraceno, in provincia di Forlì Cesena, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Mercato Saraceno e rientro allo svincolo di Bivio Montegelli. Lo scontro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Per info: Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.