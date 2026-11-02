Mercato Saraceno, i Carabinieri gli trovano hashish e un revolver in cantina: arrestato 42enne

Servizio di controllo del territorio finito con un nuovo arresto nei giorni scorsi a Mercato Saraceno, dove i Carabinieri della locale Stazione, insieme ai colleghi di Sarsina, hanno tratto in arresto un 42enne italiano per ricettazione, detenzione di arma clandestina e spaccio di stupefacenti. L’uomo si trovava già agli arresti domiciliari nella propria abitazione per precedenti reati legati alla droga quando i militari sono entrati per una verifica di routine. Durante il controllo i Carabinieri lo hanno sorpreso con oltre 70 grammi di hashish e un bilancino di precisione, spingendo le forze dell’ordine ad estendere la perquisizione a tutto l’immobile.

La successiva ispezione delle pertinenze ha permesso di fare una scoperta ancora più grave: all’interno della cantina, nascosto con cura sotto alcuni mattoni, il 42enne custodeva un revolver calibro 38 con matricola abrasa. Sequestrata immediatamente la sostanza stupefacente e l’arma, quest’ultima verrà inviata al Ris di Parma per accertamenti balistici e tecnici volti a risalire alla sua provenienza e a verificare l’eventuale impiego in altri episodi criminosi. Su disposizione del sostituto procuratore di Forlì, l’uomo è stato trasferito direttamente in carcere, misura che è stata poi convalidata dal Giudice del Tribunale forlivese.