Mercato Saraceno, auto in fiamme in via 8 Marzo

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna è intervenuta nella prima mattinata di oggi, 10 luglio 2026, nel comune di Mercato Saraceno a causa dell’incendio di un’autovettura. La chiamata d’emergenza è scattata alle ore 8:20, portando i soccorritori in via 8 Marzo, dove il veicolo era ormai avvolto dalle fiamme. Il personale operativo ha spento il rogo e ha poi proceduto con la messa in sicurezza dell’area stradale interessata. Fortunatamente, l’evento non ha causato feriti e nessuna persona è rimasta coinvolta.