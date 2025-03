Mediterranea Saving Humans a Leopoli: in azione anche i volontari di Cesena e Rimini

È arrivata lunedì a Leopoli la 18esima missione in Ucraina di Mediterranea Saving Humans e Music&Resilience.

A organizzarla e promuoverla sono gli equipaggi di terra dell’Emilia Romagna insieme ai volontari di Music&Resilience. Gli attivisti e le attiviste dei gruppi di Mediterranea Emilia-Romagna (Bologna, Carpi, Cesena, Ferrara, Formigine, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini) consegneranno aiuti umanitari donati tramite raccolte organizzate in tutta la regione. Sono 5 i mezzi che si sono messi in viaggio sabato 1 marzo da Bologna per raggiungere i campi profughi della città di Leopoli, con un carico di 2 tonnellate di beni, raccolti grazie a una rete solidale che ha mobilitato associazioni, imprese e cittadini.

Con loro, i volontari del progetto Music&Resilience porteranno la musicoterapia nei campi e nei luoghi di accoglienza informali delle persone rifugiate, per costruire momenti musicali e di convivialità in un contesto di guerra. Completa il gruppo un team di sanitari che porterà un progetto di prevenzione ed educazione alla salute, attraverso momenti di informazione e formazione pratica.