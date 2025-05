Maxi soccorso a Cesena per un incendio al quarto piano di una delle torri di via Viareggio VIDEOGALLERY

Un maxi soccorso quello scattato attorno alle 15:45 a Cesena, zona San Mauro in Valle. I condomini della “torre” al civico 86 di via Viareggio ed anche alcuni passanti sulla strada, avevano sentito odore acre di incendio e notato fumo che usciva dalla terrazza di un appartamento posto al quarto piano.

Il timore era oltre che quello di un incendio in atto di proporzioni sconosciute, che all’interno potessero esserci delle persone in difficoltà. Visto che al suono del campanello di casa non rispondeva nessuno. In pochi minuti sul posto sono stati fatti convergere i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 ed i carabinieri. Che hanno dovuto attendere (era impossibile scardinare la porta di casa) l’arrivo dell’auto scala del 115, necessaria per salire fino al quarto piano dello stabile ed entrare nella casa passando dall’esterno.

All’interno dell’appartamento della carta che era stata riposta nelle vicinanze di una stufa accesa, era andata a fuoco; e rischiava di allargare il rogo all’intero appartamento. Non c’è voluto troppo tempo ai vigili del fuoco per domare le fiamme e ripristinare le condizioni di sicurezza. Tantissime le persone attratte dai soccorsi e che dalla strada rivolgevano lo sguardo alla parte alta della palazzina. All’interno della casa non c’era nessuno e nessuno dunque è rimasto ferito. La richiesta di soccorsi ed il tempestivo arrivo di tutte le forze di pubblica sicurezza, hanno evitato il propagarsi del rogo nella palazzina abitata da decine di famiglie.