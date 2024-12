Maurizio Viroli: “Il mio Machiavelli, coraggioso educatore di italiani che non imparano mai” VIDEO

Un centravanti della scena culturale italiana gioca in casa. Maurizio Viroli venerdì alle 17.30 sarà nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana per presentare la nuova edizione del libro “Il sorriso di Niccolò – Storia di Machiavelli” (Laterza) ripresentato in una versione arricchita da 120 pagine in più rispetto alla prima uscita del 1998. La presentazione è a cura della Fondazione Radici della Sinistra di Cesena, con il patrocinio del Comune di Cesena.

Viroli ha dedicato decine di anni di studi a raccontare la figura di Machiavelli. Un rapporto fortissimo che si è trasformato in amicizia vera, come traspare dall’energia delle pagine del suo libro. Ma se Machiavelli vivesse nel 21° secolo e seguisse in tv un talk-show sulla politica italiana, una volta spenta la tv, cosa penserebbe? Viroli non ha dubbi: “Penserebbe “ho perso il mio tempo, ho scritto tanto per insegnare agli italiani che c’è un modo di vivere ispirato ai valori repubblicani, ma questi italiani non imparano mai”. Sarebbe avvilitissimo, correrebbe verso la più vicina osteria con gli amici, sfogandosi per avere perso del tempo. Ma non piangerebbe, lui non era un uomo che amava piangere: racconterebbe delle storie grasse per fare ridere tutti. E dopo quel talk-show, capendo una volta di più che l’Italia è senza speranza, scriverebbe una commedia”.