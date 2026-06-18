Maturità a Cesena: tra gli Istituti tecnici gettonatissima la riflessione su età adulta e adolescenza

Gettonatissima a Cesena la prova B3 tra gli studenti dei tecnici e dei professionali, che proponeva una riflessione sui confini tra l’età adulta e l’adolescenza: anche tra questi molti contestano l’uscita di Pavese, sostenendo che non fosse stato nemmeno menzionato in classe o che sia persino assente sul manuale. Delle tre prove quella di indirizzo è sicuramente la più temuta: all’istituto Geometri Da Vinci si teme una durata complessiva di nove ore includendo anche i tempi di stampa dei progetti.

Polemici alcuni studenti dell’Istituto Renato Serra sulla prova di economia: “I professori non ci hanno spiegato quasi niente, non siamo pronti e lo sanno”. Problematico anche il caldo: quasi nessuna delle aule è attrezzata con impianto ad aria condizionata e ci si affida ai ventilatori, comunque poco efficaci secondo i maturandi.