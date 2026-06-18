Maturità a Cesena, all’uscita dei licei domina lo stupore: “Ci aspettavamo tracce diverse” VIDEO

È iniziata oggi la maturità per centinaia di studenti cesenati, impegnati nella prima prova scritta. Tra le tracce più apprezzate quella di attualità della proposta C2 dedicata al tema della fatica, oltre ai testi argomentativi su Giuseppe Saragat e altre proposte della tipologia B.

Molti maturandi sono rimasti sorpresi dalle scelte del Ministero. «Ci aspettavamo Pascoli, D’Annunzio o magari Grazia Deledda, invece è uscito Pavese», raccontano all’uscita dei licei. Assenti anche alcuni temi ritenuti probabili, come le guerre e l’intelligenza artificiale, affrontati durante l’anno nelle lezioni di educazione civica. Ora l’attenzione si sposta alla seconda prova, in programma domani.