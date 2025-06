Matteo Garrone a Cesena: “La storia di “Io capitano”, Papa Francesco e la faccia tosta di certi politici” VIDEO GALLERY

Piazza Almerici gremita a Cesena per l’appuntamento clou di “Piazze di cinema” con il docufilm “Il lungo viaggio di Io Capitano” dedicato alla pellicola candidata all’Oscar di Matteo Garrone, con il regista applauditissimo sul palco. Nell’incontro a cura della Fondazione Lam, al microfono di Pedro Armocida, il regista ha conquistato il pubblico con interventi che hanno unito impegno sociale, passione e ironia: “L’idea di “Io Capitano” - ha esordito - nasce dieci anni fa in un centro di accoglienza per minori di un amico a Catania. Lì mi è stata raccontata la storia di Fofana, un ragazzo di 16 anni che ha salvato centinaia di persone guidando una barca. Dalla gioia, all’arrivo ha detto a tutti che era il capitano ed è stato arrestato. Una storia che mi ha fatto pensare ai romanzi di avventura di Stevenson, Jack London o Conrad, ma non solo. Mi ha fatto pensare una serie di ingiustizie: per esempio al fatto che diamo soldi alla Libia e poi mettiamo in carcere questi eroi. Tra l’altro, all’epoca del film, le pene erano di mesi e oggi arrivano a dieci anni, quando invece dovremmo essere al molo per applaudirli. Ho lasciato che gli anni passassero poi è la storia e il film che ti viene a richiamare. Ho pensato: se il film sarà onesto e sincero, allora rimarrà e non sarà importante se il regista è italiano o straniero”.