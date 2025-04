Matrimoni civili a Cesena: il Comune apre a nuove candidature per ospitare le cerimonie

A Cesena, oggi, il matrimonio civile può essere celebrato in diverse sedi suggestive e ricche di storia: dal palazzo comunale, con la sua elegante Sala degli Specchi, alla Rocca Malatestiana, dalla suggestiva Villa Silvia Carducci, immersa nel verde delle colline di Lizzano, alla storica Biblioteca Malatestiana, con la sua intima Sala Lignea.

A partire da quest’anno tuttavia, con l’approvazione del nuovo regolamento che definisce i requisiti dei luoghi di valore culturale e paesaggistico per la celebrazione di matrimoni e unioni civili al di fuori della casa comunale, l’elenco delle location disponibili si arricchisce. A partire dai prossimi giorni, infatti, sul sito del Comune di Cesena sarà pubblicato un avviso rivolto ai gestori di strutture ricettive e pubblici esercizi di particolare pregio culturale e paesaggistico. Questi, dopo aver presentato la loro candidatura, potranno diventare nuove sedi per celebrare matrimoni e unioni civili.

Il richiedente dovrà mettere a disposizione il sito o immobile, idoneo alla celebrazione dei matrimoni fuori dalla casa comunale, previamente candidato ed inserito nell’apposito elenco, nei giorni di sabato (mattina o pomeriggio), domenica (mattina) e festivi, come concordato con il settore Servizi al Cittadino, e non potrà utilizzarlo per finalità diverse da quelle connesse alla celebrazione dei matrimoni e unioni civile, salvo assenso del Comune in ragione di assenze di prenotazioni di matrimoni e unioni civili.

Il sito o immobile dovrà essere destinato alla funzione amministrativa della celebrazione con rito civile e verrà istituito quale ‘Ufficio distaccato di Stato Civile’, previa acquisizione alla disponibilità comunale attraverso il titolo giuridico del comodato d’uso gratuito.

I luoghi destinati alla celebrazione dei matrimoni dovranno essere presenti sul territorio del Comune di Cesena; essere pienamente accessibili; essere agibili in base alle disposizioni normative vigenti; rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza (igienico sanitaria, degli impianti, antincendio); essere fruibili tutto l’anno. Sono escluse le abitazioni private in conformità alla circolare del Ministero dell’Interno n. 10/2014.