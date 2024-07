Martedì nella chiesa di Martorano a Cesena le esequie del vescovo Giorgio Biguzzi

È stata fissata ufficialmente la data delle esequie di monsignor Giorgio Biguzzi, 88enne spentosi a Parma nei giorni scorsi ed il cui legame con Cesena era rimasto solidissimo malgrado i tanti anni di impegno come vescovo di Makeni in Sierra Leone.

Il vescovo Biguzzi aveva il padre di Calabrina e la madre originaria di Bagnile. La sua famiglia si era trasferita a Martorano quando Giorgio Biguzzi era ancora giovane. Ed è proprio nella chiesa di Martorano che saranno celebrati i funerali. Prima che il suo feretro venga trasferito in Sierra Leone per la sepoltura, come da sue stesse volontà. La celebrazione sarà alle 15:30 di martedì 9 luglio.