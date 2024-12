Maria Andreucci: “Il mio profumo che da Cesena riesce ad evocare la vacanza”

Note di testa fresche e vivaci di bergamotto e pompelmo rosa, un cuore avvolgente che ti stringe come in un abbraccio al sapore di pepe rosa e rabarbaro ghiacciato e sorprendenti note di fondo di ambra bianca impreziosite dalla molecola Iso & Super: bastano pochi ingredienti, scelti con cura, per immergersi in un altrove ideale e tuffarsi ne “La Vacanza”. «Mi ha sempre affascinato - spiega Maria Andreucci - il potere delle fragranze di influenzare i nostri stati d’animo e aprire i cassetti della memoria olfattiva».

Una storia di libertà, spensieratezza e soleggiati pomeriggi estivi, interamente racchiusa in un profumo. “La Vacanza” è una fragranza d’autore , che evoca quella sensazione di leggerezza e sospensione del tempo tipica delle vacanze estive. Un eau de parfum unisex lanciata di recente on line dalla cesenate Maria Andreucci, che dopo gli studi in giurisprudenza a Bologna e di arte drammatica a Londra, attualmente si occupa di creare contenuti creativi per aziende del food & beverage.

Maria, dopo il lancio del profumo, quale tipo di riscontro hai avuto da parte delle persone? Hai riscontrato per esempio un interesse particolare per questo tipo di prodotto made in Italy diverso dalle logiche della grande distribuzione? O comunque cosa è piaciuto di più, cosa ha colpito?

«Sono rimasta molto colpita dall’accoglienza e interesse nei confronti de “La Vacanza”, sia a livello locale che nazionale. L’accoglienza che ha ricevuto qui a Cesena mi ha lasciata senza parole ed emozionato. Anche il nome è piaciuto molto. La Vacanza ci porta con la mente a momenti positivi e spensierati. Ci sono amiche e sorelle che si sono regalate a vicenda il profumo proprio per donarsi una vacanza simbolica».

Colpisce anche il fatto che sia una fragranza d’autore in parte made in Cesena e comunque interamente made in Italy?

«Una cosa di cui sono molto orgogliosa è che ogni parte del profumo è stata realizzata interamente in Italia e, dove possibile, da aziende di Cesena: dalla casa essenziera allo scatolificio, da chi ha prodotto le etichette alle shopper, tutto interamente Made in Italy. Ho curato anche l’immagine del profumo assieme al graphic designer, che mi ha seguito nel progetto, Matteo Manenti anche lui cesenate. Sulla scatola ho deciso di riportare alcuni appunti che avevo scritto a mano mentre raccoglievo idee sul profumo. Il rosa trae ispirazione dal colore della bougainvillea, pianta che mi fa pensare a luoghi di vacanza come la Sicilia, Puglia e Grecia».

Per realizzare La Vacanza sei partita da un concept oppure da fragranze che ti piacciono e ti restituiscono sensazioni particolari?

«Sono partita dall’idea e dalla storia che volevo raccontare, volevo che “La Vacanza” fosse una celebrazione della spensieratezza, dell’ozio, di quella sensazione di libertà e sospensione del tempo che si prova in vacanza. Un invito alla leggerezza e a ritagliarsi piccoli momenti, anche interiori, di vacanza. La vacanza per me non è soltanto trovarsi fisicamente un luogo di villeggiatura, ma è uno stato d’animo che può essere vissuto anche nella quotidianità di tutto l’anno».

La realizzazione del profumo è a cura del noto “naso”, Luca Maffei, come nasce la vostra collaborazione?

«Seguivo da tempo con interesse le creazioni del profumiere Luca Maffei: fragranze sempre chic, contemporanee e innovative. Ho preso contatti con la sua casa essenziera, Atelier Fragranze Milano, e gli ho presentato il progetto, a loro è piaciuto e hanno accettato di occuparsi della creazione e produzione de “La Vacanza””.

Hai viaggiato in paesi diversi, New York, Giappone, Marocco. C’è qualche viaggio in particolare che ti ha dato l’ispirazione per il tuo profumo?

«I viaggi sono per me una grandissima forte di ispirazione. Ho trovato spunti per “La Vacanza” in tanti viaggi, ma anche qui in Romagna: nell’acqua cristallina dell’isola di Kythnos in Grecia, nella luce calda della Puglia a settembre, in un tramonto di fine estate sulle colline di Cesena accompagnato dal canto delle cicale.

Seguiranno altri profumi? Hai in cantiere altri progetti?

«Stiamo lavorando ad un nuovo prodotto per la persona sempre a tema “La Vacanza”, da abbinare alla fragranza. Siamo nella fase dei test di laboratorio prima della produzione, ci vorrà ancora un po’ di tempo. Non vedo l’ora!”. Il profumo è acquistabile sul sito www.mariandreucci.com

Prossimi impegni?

«Sarò tra gli speaker della terza edizione di Ted x Liceo Righi Cesena Youth, in programma a Cesena Fiera. Titolo dell’evento “find your way” un invito a trovare la propria strada e vincere le paure che bloccano».