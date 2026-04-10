Marco Rizzo a Cesena: “Il Governo faccia pagare la crisi alle banche e alle grandi imprese energetiche”

Analizza il contesto geopolitico e le questioni italiane mentre si improvvisa artigiano (sta levigando un mobile, ndr). Una delle categorie di lavoratori che fin dagli anni della militanza nel Pci, poi con Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani, con cui è diventato deputato della Repubblica e poi europarlamentare, Marco Rizzo difende e pone al centro del dibattitto politico italiano. Già fondatore del Partito Comunista, oggi coordina il partito Democrazia Sovrana Popolare e continua la sua battaglia per «un Occidente e un’Italia a misura di popolo, lavoratori e ceto medio». Tesi che illustrerà anche oggi alle 17.30 al Palazzo del Ridotto, nel panel “Libertà e Occidente” all’interno del Festival Malatestiano della Libertà, dove sarà il primo dei relatori, insieme a Michele Silenzi e Giovanni Sallusti.