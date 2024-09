Maratona Alzheimer: in migliaia su strada da Cesena al parco di Levante di Cesenatico FOTOGALLERY

Una marea umana (quest’anno con maglia color blu petrolio) ha percorso i chilometri che separano Cesena da Cesenatico per solidarietà. E’ stata ancora un successo la Maratona Alzheimer, giunta alla sua tredicesima edizione. Considerando tutti gli eventi della settimana a Cesenatico sono state superate le 6000 presenze.

Altissima è stata la partecipazione alla Marcia per i Diritti delle persone con demenza a cui hanno aderito 4.000 camminatori, alle varie partenze presente la Presidente dell’Unione Valle Savio, Monica Rossi, le Assessore Francesca Lucchi e Carmelina Labruzzo del Comune di Cesena insieme a Stefano Montalti, Presidente della Fondazione.

Un’edizione da record per la gara competitiva FIDAL, Mezza Maratona Alzheimer -VI Memorial Azeglio Vicini, in collaborazione con il Panathlon Club Cesena, che ha sfiorato i 1000 iscritti. 863 gli atleti che hanno tagliato il traguardo aggiudicandosi la medaglia.

Ecco il podio maschile: Hicham Boufars che ha fatto il record del percorso sotto all’1:09, subito dietro di lui Rachid Benhamdane a 12 secondi, sul terzo gradino del podio Lorenzo D’altri a un minuto di distanza.

Per quanto riguarda invece la classifica femminile, prima assoluta Federica Moroni in 1:22:40, a distanza di 1.38 Giorgia Bonci e a seguire Giorgia Venturi. Tra tutti i runner competitivi si sottolinea la presenza di Loris Viroli, fresco campione del mondo a Goteborg nella sua categoria M75 proprio sulla distanza della Mezza Maratona.

Fondamentale il supporto dei runner solidali che non solo partecipano all’evento sportivo, ma sostengono con il loro impegno la raccolta fondi destinata alla ricerca. Per l’edizione 2024 sono stati: Simone Cellini per i 10 anni di Runner 451, Tommaso Starace dall’Inghilterra, i Cuoricini Group, Alessandro Lo Presti, Antonio Gambocci, Luca Benazzi, e Michele Tizzi. Tutti loro hanno raccolto oltre 12.000 euro in questi mesi di avvicinamento all’evento, ma le loro raccolte fondi sono ancora attivei.

Insieme a loro un runner solidale speciale Marco Galliano, impegnato in questi giorni in una andata e ritorno da Savona al Monviso no stop, che ha

dedicato questa impresa sportiva a sua madre, Adriana, con Alzheimer. Qui tutta la sua storia:

https://www.retedeldono.it/iniziativa/marcogalliano/mmm-ns-savona-monviso3841-savona

Sono stati circa 300 i partecipanti alle iniziative collaterali attive già da sabato al parco di Levante: Dog Walking, Kids Run e agli appuntamenti organizzati dalla Polisportiva San Carlo. Circa 500 invece i volontari impegnati in questa intensa due giorni, fondamentale motore della macchina organizzativa oramai collaudata, ai quali va un grandissimo ringraziamento da parte di tutta la Fondazione.

E’ ancora possibile aderire fino al 30 settembre. alla Maratona Virtuale a distanza ricevendo, in tutta Italia la maglietta ufficiale, per coloro che non hanno potuto partecipare all’evento a Cesenatico. L’adesione di tutti i partecipanti contribuisce alla raccolta fondi per sostenere i diritti, la cura, la prevenzione e la ricerca Alzheimer.

Il testimone passa ora alla Maratona Alzheimer in 100 Piazze, dal 9 al 30 settembre si potrà partecipare a eventi sportivi, culturali, di sensibilizzazione in tutta Italia. Le donazione saranno a sostegno del Caffè Alzheimer Diffuso, un progetto di rete che riunisce fino a 60 associazioni che realizzano i Caffè Alzheimer in diverse regioni italiane.