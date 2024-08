Maratona Alzheimer 2024: la corsa attraverserà il centro storico di Cesena, il link per iscriversi alla camminata benefica dell’8 settembre fino a Cesenatico

Domenica 8 settembre torna la maratona Alzheimer, ormai un classico di fine estate, con migliaia tra podisti e camminatori in azione da Cesena a Cesenatico. Fresca omologazione per il percorso della Mezza Maratona, gara competitiva FIDAL, da Cesena a Cesenatico. Dal 2018, in seguito alla scomparsa dell’ex ct Azeglio Vicini, la Mezza Maratona è stata nominata “Memorial Azeglio Vicini” grazie ad una collaborazione con il Panathlon Club di Cesena.

Le novità di quest’anno

- anello delle tre piazze nel centro storico di Cesena con scorcio della Biblioteca Malatestiana, Patrimonio Unesco

- transito completo della nuova Ciclovia del Pisciatello in mezzo alle bellissime, verdi campagne

- passaggio sulla Vena Mazzarini, uno dei luoghi più significativi di Cesenatico

Confermata la partenza da Viale Mazzoni, accanto a Piazza del Popolo a Cesena, il passaggio dallo stadio di Cesena tra le ali di folla della Grande Marcia e lo scorcio del caratteristico grattacielo di Cesenatico. La gara è stata inserita anche all’interno del Calendario FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), con accesso agli atleti paralimpici di varie categorie.

La camminata

Clicca qui per informazioni sui servizi navetta da Cesenatico a Cesena e qui per le iscrizioni alla camminata di 16 km con partenza dalle 8.30 dallo stadio Manuzzi e arrivo al Parco di Levante a Cesenatico.