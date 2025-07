Manuela Mei diventa direttore generale in Regione e lascia il Comune di Cesena dopo 18 anni di servizio

Dopo diciotto anni Manuela Lucia Mei non sarà più la segretaria generale del Comune di Cesena. Lascerà anche gli incarichi che ricopriva, sempre come segretaria generale anche a Montiano e in Provincia. È di ieri, infatti, la notizia che Manuela Lucia Mei è stata nominata dalla giunta regionale guidata da Michele De Pascale alla guida della direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni.

Se fino ad ora abbiamo visto Mei “moltiplicarsi” tra più enti e più ruoli questa volta non ci saranno aggiunte, ma la chiusura di un capitolo per aprirne uno nuovo. Mantenere gli incarichi attuali aggiungendo quello di direttrice generale in regione «è impossibile per ragioni pratiche sostanziali e formali», spiega il sindaco Enzo Lattuca. «Non sarà facile sostituirla – commenta il sindaco –, ma questa nomina per l’amministrazione comunale, quella dell’Unione dei Comuni e quella provinciale è motivo di grande orgoglio».

Nominata per la prima volta a Cesena nel luglio del 2007 Mei ha lavorato con tre sindaci: Giordano Conti, Paolo Lucchi e ora Enzo Lattuca. La competenza maturata negli anni da segretaria generale le ha consentito di gestire quello stesso ruolo per più enti contemporaneamente, cosa che difficilmente sarà possibile replicare. «Per riassegnare la funzione di segretario generale occorrerà passare tramite un avviso pubblico rivolto alle persone che hanno l’abilitazione per gli enti di prima fascia», spiega Lattuca. Non è possibile riassegnare la carica al personale che gli enti hanno già “in casa” e, aggiunge il sindaco, «probabilmente dovremo procedere all’assunzione di due persone». L’avviso pubblico sarà pubblicato non appena Mei prenderà il nuovo incarico, presumibilmente all’inizio dell’autunno. Mei lascia anche l’incarico da direttrice generale in Provincia e in questo caso la strada è meno obbligata: bisognerà decidere se sostituirla e se aprire un bando. «Non sarà facile sostituirla – ribadisce Lattuca – ma quando si lavora bene si costruisce e oggi possiamo contare sulla squadra che in questi anni ha lavorato con lei».

La nomina di Mei si inserisce in un quadro più ampio che secondo il sindaco testimonia «che dal punto di vista amministrativo Cesena è una realtà di livello». «Prima di questa nomina abbiamo avuto dirigenti che sono stati chiamati a Bergamo (è il caso di Alessandro Francioni, poi tornato a Cesena, ndr), una nostra ex dirigente ora fa la direttrice a Torino (Barbara Solari, per un breve periodo dirigente dei Servizi Sociali, ndr), abbiamo Stefania Tagliabue che è attualmente in aspettativa perché è stata chiamata a far parte di un progetto nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri per la riforma della Pubblica Amministrazione, e ancora Fabiano Michelini della Stazione Unica Appaltante che è anche consulente di contrattualistica pubblica della cabina unica di regia che monitora gli appalti Pnrr sempre presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A questi si aggiungono i tanti funzionari che sono diventati dirigenti di altri Comuni dopo l’esperienza maturata a Cesena. C’è sempre anche un po’ di dispiacere e di difficoltà quando ci sono questi passaggi ma, è anche e soprattutto un motivo di orgoglio per noi».