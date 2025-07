Manuel morto dopo tre giorni di agonia: chi era il 16enne ferito nell’incidente alle corse clandestine in Romagna

Manuel Budini non ce l’ha fatta. Il certificato di morte del 16enne di Cesenatico ferito (insieme ad un 15enne) nella notte di sabato durante un raduno di scooteristi nella zona artigianale di Ponte Ospedaletto è stato firmato poco dopo le 17 di ieri. Al suo capezzale c’erano i genitori: informati fin dalla tarda mattinata che le procedure di verifica della morte cerebrale del figlio erano iniziate. Per concludersi come da drammatica prassi dopo 7 ore di monitoraggi continui. Studente all’Alberghiero, figlio unico, lascia la mamma Giorgia Bortolotti e il padre Marco Budini, conosciuto a Cesenatico per aver gestito per anni un noto negozio di calzature. Fino al termine delle indagini, che potrebbero prevedere anche la necessità di eseguire un’autopsia sulla salma del 16enne, non potrà essere ufficializzata la data delle esequie.