Mangiano pomodorini a scuola: bambini intossicati a Forlì, Cesena e Faenza

Sospetta tossinfezione alimentare in diverse scuole elementari della provincia di Forlì-Cesena, di cui quattro nel territorio cesenate e almeno una Forlì. L’intossicazione ha interessato anche una scuola primaria di Faenza. Si tratta in tutti i casi di scuole che hanno aderito al progetto del ministero dell’Agricoltura “Frutta e verdure nelle scuole” e in tutti i casi a far sentire male bambini sarebbero stati dei pomodorini, arrivati per la merenda nell’ambito del progetto.

Il problema non riguarda quindi in alcun modo i pasti preparati dalle mense scolastiche, ma la merenda fornita, nell’ambito del progetto, attraverso un appalto gestito dal ministero da una azienda che non è del territorio. Sono prodotti che di solito arrivano la mattina stessa in cui dovranno essere distribuiti, già confezionati e consegnati da aziende individuate dal ministero, e della cui distribuzione agli alunni si occupano gli insegnanti.

Subito dopo la merenda di metà mattina, giovedì, i bambini che avevano mangiato i pomodorini hanno cominciato ad accusare segni di malessere: nausea, vomito, diarrea, mal di testa. Per qualcuno dopo un passaggio in bagno il malessere è passato, per altri i sintomi si sono protratti e in almeno un caso una alunna si è rivolta al pronto soccorso e anche il giorno successivo lamentava ancora crampi allo stomaco e mal di testa. Situazione del tutto simile a quanto accaduto in altre due scuole di Modena. Anche in quel caso bambini e insegnanti si sarebbero sentiti male dopo la merenda distribuita nell’ambito del progetto “Frutta e verdure nelle scuole” e dopo aver mangiato pomodorini.