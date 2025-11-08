Rubicone, maltratta i familiari per anni: condanna a 2 anni e risarcimenti

Si è concluso con una condanna a 2 anni, con pena sospesa, accompagnata dall’obbligo di frequentare un corso di rieducazione per uomini maltrattanti il processo a carico di un uomo accusato di avere maltrattato per 15 anni la moglie e figli minorenni. Alle vittime costituetesi parti civili, assistite dall’avvocato Matteo Paruscio, sono stati inoltre riconosciuti risarcimenti per un totale di 30mila euro: 12mila alla consorte e 6mila a testa per ognuno dei tre figli, d’età compresa tra 10 e 14 anni.

Il 40enne condannato, residente nella Valle del Rubicone, è stato denunciato dopo il divorzio. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, facendo venire a galla violenze prolungate, di cui si sono occupate in un processo con rito abbreviato la gup Elisabetta Giorgi e la pm Federica Messina, è stato un episodio particolarmente odioso, avvenuto l’anno scorso, quando i due erano già divorziati, dopo una separazione partita sette anni prima.

Una delle figlie della coppia era insieme al padre a una festa parrocchiale, quando lui le ha scattato una foto, contro la sua volontà. Ne era nato un litigio e la ragazzina aveva raccontato di avere ricevuto uno schiaffo e un pugno. Dati con tanta forza che le era addirittura caduto un dente. Dopodiché la sventurata aveva raccontato tutto alla mamma, dicendo che non voleva più stare col babbo.