Rubicone, maltratta i familiari per anni: condanna a 2 anni e risarcimenti

Si è concluso con una condanna a 2 anni, con pena sospesa, accompagnata dall’obbligo di frequentare un corso di rieducazione per uomini maltrattanti il processo a carico di un uomo accusato di avere maltrattato per 15 anni la moglie e figli minorenni. Alle vittime costituetesi parti civili, assistite dall’avvocato Matteo Paruscio, sono stati inoltre riconosciuti risarcimenti per un totale di 30mila euro: 12mila alla consorte e 6mila a testa per ognuno dei tre figli, d’età compresa tra 10 e 14 anni.