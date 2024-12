Maltempo: tre famiglie isolate a Roncofreddo, strade chiuse a Cesena e Borghi

Tre famiglie isolate, per un totale di otto persone, e questo per la seconda volta in un anno e mezzo. Ieri in via Prodena, al confine fra Roncofreddo e Montiano, l’acqua ha invaso la strada impedendo il passaggio. Per molte ore oltre 25 centimetri di acqua impetuosa hanno allagato la strada. «Il fosso Prodena adiacente a via Guardè non è in grado di accogliere la pioggia anche perché da maggio 2023, quando restammo isolati l’altra volta, si è completamente occluso. Ma noi non possiamo vivere con l’incubo di non poter uscire di casa» afferma un residente.

Il fosso Prodena accoglie le piogge di una stretta ma lunga vallata, nel territorio di Roncofreddo. Fino al maggio 2023, in occasione della grande alluvione, i casi di tracimazione erano stati al massimo 3 o 4 nell’arco degli ultimi 50 anni. Ora invece si è già al secondo caso in 18 mesi.

Il proprietario frontista dell’ultimo tratto del fosso Prodena un anno fa ha inviato una pec al servizio provinciale, e l’ente ha risposto che «nell’ambito dei programmi di manutenzione dei corsi d’acqua del comprensorio cesenate, valuterà eventuali interventi, tenendo conto delle risorse disponibili e delle priorità di ordine tecnico relative al reticolo idrografico di competenza».

Anche uno dei residenti ha sollecitato le autorità comunali competenti, al fine di risolvere la questione.

«Non vogliamo fare polemiche o pretendere chissà che cosa – affermano le persone coinvolte, cioè i residenti e il proprietario frontista – ma occorrono lavori urgenti. Essendo poi un fosso che non è interpoderale, ma raccoglie le acque di un ampio bacino idrografico con decine di proprietari coinvolti, più le famiglie residenti, pare opportuno che l’autorità pubblica esegua dei lavori risolutori e definitivi al problema».

«A causa di questo ulteriore allagamento – conclude uno dei residenti – abbiamo perso una giornata di lavoro e ci sono stati disagi nella gestione delle attività dei figli. Ma se ci fosse stato un malore fra le persone isolate? Per questo chiediamo risposte certe».

Il maltempo di ieri ha causato la necessitò di chiduere temporaneamente due strade provinciali: la via Montevecchio tra Cesena e la zona di Roncofreddo (sopra a Borello) e la Sp 13 a Borghi. In tutti e due i casi proseguono i lavori per liberare la carreggiata da acqua e fango e riaprire la strada.