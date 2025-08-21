Maltempo nel cesenate: condominio “sbucciato” dal forte vento FOTOGALLERY

La tempesta estiva di ieri sera ha scaraventato a terra un quantitativo d’acqua consistente. Ma più che le precipitazioni, a far danni è stata la combinazione col vento, che nel Cesenate ha soffiato fino a 70 chilometri orari.

Il quantitativo più consistente di acqua è caduto sull’alta Valle del Savio a partire dalle 19:30. In un’ora a terra sono arrivati oltre 10 centimetri di pioggia.

Scendendo a valle, dove tra la pianura e il mare la perturbazione si è maggiormente concentrata a cavallo delle 21, l’intensità della pioggia è scesa in quantitativo totale (a Cesena infatti sono piovuti una quarantina di millimetri) ma il vento non si è certo smorzato.

Piante sono cadute sulle vetture in sosta anche in centro città, lungo la via Gaspare Finali. Sotto la pioggia i vigili del fuoco hanno dovuto liberare la Provinciale 62 che collega Case Missiroli a Badia di Longiano. La parte più consistente di un’acacia aveva, franando a terra, completamente ostruito la strada: rimasta chiusa al traffico per circa un’ora.

Il passaggio della perturbazione ha riempito velocemente i fossati ed ostruito temporaneamente il transito in alcune piccole strade periferiche. A Cesenatico serviva attenzione nei sotto passi e viale Colombo a Ponente è stato chiuso con transenne fino a mezzanotte. Allagamenti rientrati al cessare della pioggia. Particolarmente fastidiosi quelli verificatisi in centro storico a Cesena con i negozianti di piazza Aguselli (dove sono in corso lavori all’Ex Roverella ed alla piazza) che hanno dovuto fare i conti con acqua in pavimenti e scantinati a causa della superficie della piazza che sarà sistemata nei drenaggi solo conclusi i cantieri.

Spaventosi, ma senza feriti, sia l’incendio dell’insegna di un supermercato in zona Madonnina a Cesenatico (pare dovuto ad un corto circuito durante la bufera) ed un condominio a Pievesestina di Cesena il cui termo cappotto è franato a terra per effetto della pioggia e del vento.