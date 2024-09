Maltempo in Romagna, il casello di Cesena dovrà chiudere per 18 notti di fila per lavori in direzione nord

Causa alluvione, per quanto riguarda l’autostrada A14 è stata disposta la chiusura notturna al traffico della stazione di Cesena in entrata verso Bologna, per 18 notti consecutive (orario 19-9) a partire dal oggi, 19/09/2024, e comunque fino al termine dei lavori di ripristino.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Cesena nord oppure quella di Valle del Rubicone. Per favorire il flusso veicolare nelle fasce orarie di punta, l’ingresso di Cesena in direzione Bologna sarà aperto dalle 9 alle 19 per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 TON.