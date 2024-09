Maltempo in Romagna, a Cesena la zona di Ronta quella più critica: «Monitoriamo fossi e canali»

Nella prima di tre giornate di piogge intense l’allerta è alta anche a Cesena. Le zone più critiche qui nel pomeriggio di oggi sono state quelle di campagna: Ronta, Borgo Ronta, San Giorgio. Tra la serata di oggi e la mattina di domani è previsto l’insediamento del Coc, il centro operativo comunale che coordina, a livello locale, le attività di Protezione Civile.

I vigili del fuoco hanno segnalato interventi per allagamenti in locali interrati, ma nessuna situazione particolarmente critica da segnalare. La via Fornasaccia, una delle più colpite dell’alluvione del 2023, è una di quelle in cui è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco: la via si era allagata per l’acqua che arrivava da un campo sul retro, ma dopo che hanno liberato le ostruzioni del loro fossetto è defluita.

«Ancora il problema non è il fiume, ma i fossi e i canali che stiamo monitorando. Ci sono stati momenti di pioggia molto intensa durante i quali l’acqua è rimasta nelle strade ma appena ha rallentato è riuscita a defluire», spiega il sindaco Enzo Lattuca. Stando alle previsioni quella di mercoledì dovrebbe essere la giornata più critica: «L’allerta è arancione e non rossa - sottolinea Lattuca -, e nella riunione in Prefettura con agenzia regionale di protezione Civile e Arpae nessuno ha suggerito o presentato la necessità di prendere provvedimenti come la chiusura delle scuole, ma siamo tutti in allerta e monitoriamo costantemente la situazione pronti a intervenire anche in quel senso se la situazione dovesse peggiorare».