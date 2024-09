Maltempo in Romagna, a Cesena l’invito del sindaco Lattuca: “Spostare le auto dalla zona del fiume, è prevista un’ondata di piena nella nottata”

In collina sono tornate le piogge abbondanti e tra notte e mattina è prevista un’ondata di piena quindi è il momento di alzare il livello di allerta. Questo in sintesi il messaggio del sindaco di Cesena Enzo Lattuca, che alle 21 si è collegato in diretta su Facebook per dare un aggiornamento della situazione. L’invito, per chi abita in prossimità del fiume è a non stare, nè andare nei locali interrati e ad allontanare le auto da locali interrati e dagli argini dei fiumi. Sono precauzioni, ha precisato il sindaco: «Ancora non è un avviso che precede l’ondata di piena». Sul Savio la situazione è relativamente tranquilla, nessuno dei rilevatori lungo tutta l’asta del savio ha superato nessuno dei livelli di guardia, ma le forti piogge della collina comporteranno una ondata di piena di cui al momento non si conosce l’entità. «Non dobbiamo creare allarme, ma essere responsabili. Per le prossime ore i piani interrati fate finta di non averli e considerate il fiume una potenziale fonte di pericolo. È prevista una ondata di piena nella notte, che non significa automaticamente una esondazione, ma sfruttiamo le ore serali per alzare il livello di prudenza e di prevenzione». La situazione è ancora in evoluzione e l’impegno che si è preso è a dare un nuovo aggiornamento tra le 23.30 e le 24.