Maltempo in Romagna, a Cesena il Savio resta sotto controllo, a Cesenatico riaprono le porte vinciane

A Cesena l’onda di piena della notte non ha portato il Savio a livelli critici, il fiume è sempre rimasto sotto le soglie di guardia a differenza di quello che accadde un anno e mezzo fa. Questa volta è soprattutto la rete secondaria dei canali di scolo ad essere in difficoltà, le zone più colpite quelle a nord est della città ma dopo la mattinata di ieri, quando ci sono state strade e qualche cantina allagata la situazione è gradualmente rientrata e nella notte non ci sono stati particolari problemi, anche se il livello dell’acqua resta alto e quindi da monitorare.

In collina

In collina la pioggia ha messo in movimento qualche frana ma all’esito dei controlli della notte si contavano più che altro smottamenti, porzioni di strade da pulire da fango e sassi, ma non risulta, nella Valle del Savio, ci sia stata la necessità di chiudere strade o evacuare famiglie. Nel territorio di Mercato Saraceno tra le situazioni più impegnative c’è stata quella della Boratella dove sono stati necessari più interventi per liberare la strada ostruita dal fango, l’ultimo questa mattina. Qui ci si era attrezzati per dare ospitalità alle famiglie, ma non ce n’è stato bisogno. A Piavola in strada la Fiera un fosso ostruito ha spinto l’acqua verso due case, anche qui si è lavorato fino a notte inoltrata per deviare l’acqua ma non ci sono stati sfollati.

A Cesenatico

Al mare la situazione è in miglioramento e il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha annunciato l’apertura delle porte vinciane per aiutare l’acqua dei fiumi a defluire meglio