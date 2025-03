Maltempo, esonda il fiume Uso: chiusa al traffico la circonvallazione della Sp13 per Masrola di Borghi FOTOGALLERY

Fiume Uso esondato. Il maltempo e le piogge battenti stanno creando disagi sulla collina in particolar modo nelle frazioni tra i comuni di Sogliano e di Borghi. Il fiume Uso ha rotto gli argini ed è fuoriuscito, inondando parte della Sp 13: la circonvallazione di Masrola. La polizia locale dell’unione Rubicone Mare dalle 17 circa ha dovuto chiudere la strada al traffico veicolare. La viabilità in zona al momento è garantita unicamente dalla strada che passa attraverso l’abitato di Masrola. La chiusura resterà tale almeno fino a domattina. L’acqua è fuoriuscita nella sede stradale in un punto di cui il letto del fiume è particolarmente stretto, ed al culmine di un pomeriggio e di una giornata in cui sulla vallata dell’Uso ci sono state precipitazioni molto più abbondanti rispetto al resto della Romagna.