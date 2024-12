Maltempo a Cesena, il sindaco: “Il Savio è sotto controllo” VIDEO

“La situazione sul territorio di Cesena è sotto controllo e non si registrano particolari criticità” . È la rassicurazione del sindaco di Cesena Enzo Lattuca, che con una diretta sulla sua pagina facebook, ha informato la cittadinanza in merito alle conseguenze del maltempo che sta colpendo tutta la provincia e gran parte della Regione in queste ore.

Focus principale dell’intervento sui social è stato, inevitabilmente, il fiume Savio. “Al momento – ha riportato il sindaco – non si riscontrano ciriticità. La cessazione delle piogge sopra Borello, il calo dell’intensità dell’acqua a Sarsina e Mercato (dove ha anche nevicato cfr.) devono farci stare tranqulli”.

“Il livello dell’acqua – ha continuato – è rientrato all’interno della soglia 2 (arancione) nella zona San Carlo e prevediamo presto succederà anche a ridosso del Ponte Nuovo”.

Dati che hanno portato la Regione a non modificare – per il momento – il colore dell’allerta che “rimarrà arancione perché le previsioni meteo – ha precisato Lattuca – informano che i fenomeni sono in attenuazione tra la serata e la notata”. Piogge che stanno interessando in maniera considerevole soprattutto la pianura: “Osservati speciali in questo momento sono i corsi d’acqua minori, i canali e i ruscelli. Ad esempio il Pisciatello tra Case Castagnoli e Calisese che ha raggiunto livelli elevati, ma con una visibile tendenza all’abbassamento”.

Questa, dunque, la situazione descritta dal primo cittadino di Cesena che ha ricordato come “il bollettino meteo emesso dall’Agenzia alle 13 di oggi preveda per le dodici ore a seguire un placarsi generale dei fenomeni piovosi”.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sempre a carico dell’amministrazione comunale dopo le 18 di questo pomeriggio dopo un incontro con la Prefettura e gli addetti dell’Agenzia territoriale e Protezione Civile.