Maltempo a Cesena: galleria allagata, chiusa la Secante

A causa di un allagamento in galleria, è momentaneamente chiusa la Secante di Cesena la carreggiata in direzione innesto SS. 9 in direzione Rimini, al km 27,500. Uscita obbligatoria svincolo 4. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Strade e sottopassi allagati

Il maltempo di queste ultime ore ha allagato strade e soprattutto sottopassi, sia in riviera che nell’entroterra.

Disagi a Cesenatico

Grossi disagi anche a Cesenatico, con sottopassi allagati e circolazione stradale sotto pressione.